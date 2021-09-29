Месси ярко отреагировал на дебютный гол за ПСЖ

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Месси ярко отреагировал на дебютный гол за ПСЖ

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси прокомментировал свой дебютный гол за французский клуб. Форвард отличился в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (2:0).

"Манчестер Сити" – это отличная команда, но для нас было важно победить после ничьей с "Брюгге". Я счастлив, что забил гол. Я не играл в последних матчах, поэтому всего второй раз сыграл на этом стадионе. Я продолжаю адаптироваться к новой команде. Чем чаще наше трио нападающих будет играть вместе, тем прочнее будем связь между нами. Мы должны прогрессировать вместе", - приводит слова Месси официальный сайт УЕФА.

Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах свободного агента. За парижский клуб аргентинец провел четыре матча и забил один гол.

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