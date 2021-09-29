Месси ярко отреагировал на дебютный гол за ПСЖ
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси прокомментировал свой дебютный гол за французский клуб. Форвард отличился в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (2:0).
"Манчестер Сити" – это отличная команда, но для нас было важно победить после ничьей с "Брюгге". Я счастлив, что забил гол. Я не играл в последних матчах, поэтому всего второй раз сыграл на этом стадионе. Я продолжаю адаптироваться к новой команде. Чем чаще наше трио нападающих будет играть вместе, тем прочнее будем связь между нами. Мы должны прогрессировать вместе", - приводит слова Месси официальный сайт УЕФА.
Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах свободного агента. За парижский клуб аргентинец провел четыре матча и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13