Месси ярко отреагировал на свой дебютный гол в Лиге 1
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением о своем дебютном голе в чемпионате Франции. Форвард отличился в матче 14-го тура с "Нантом" (3:1).
"Я в восторге от первого гола, очень хотел забить его. У меня были моменты и в этой матче, и в предыдущих. Я рад, что забил первый гол в Лиге 1, несмотря на то, что я уже забивал за ПСЖ в Лиге чемпионов", – приводит слова Месси Amazon Prime.
34-летний Месси перешел в ПСЖ прошлым летом из "Барселоны" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел девять матчей и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13