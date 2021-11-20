Месси ярко отреагировал на свой дебютный гол в Лиге 1

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением о своем дебютном голе в чемпионате Франции. Форвард отличился в матче 14-го тура с "Нантом" (3:1).

"Я в восторге от первого гола, очень хотел забить его. У меня были моменты и в этой матче, и в предыдущих. Я рад, что забил первый гол в Лиге 1, несмотря на то, что я уже забивал за ПСЖ в Лиге чемпионов", – приводит слова Месси Amazon Prime.

34-летний Месси перешел в ПСЖ прошлым летом из "Барселоны" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел девять матчей и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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