Месси ярко высказался о трофее чемпионата мира

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Месси ярко высказался о трофее чемпионата мира

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и несколько его партнеров по команде снялись в промо-ролике для программы Memories and Dreams, посвященной чемпионату мира по футболу.

В ролике Месси смотрит на кубок чемпиона мира и говорит: "Самый особенный".

Напомним, что в 2014 году Месси в составе сборной Аргентины дошел до финала чемпионата мира, но в решающем поединке в дополнительное время проиграл команде Германии со счетом 0:1.

Не пропустите: Месси разрешили сыграть с Уругваем и Бразилией. | http://soccernews.ru
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