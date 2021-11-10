Месси ярко высказался о трофее чемпионата мира

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и несколько его партнеров по команде снялись в промо-ролике для программы Memories and Dreams, посвященной чемпионату мира по футболу.

В ролике Месси смотрит на кубок чемпиона мира и говорит: "Самый особенный".

بعضهم رفعها والبعض الآخر يحلم بها .. إنها الكأس الغالية



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️ الأحد 21-11-2021

⏰ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

على beIN SPORTS 1 PREMIUM#قطر2022 | #كأس_العالم #Qatar2022 pic.twitter.com/f85itWJzFx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2021

Напомним, что в 2014 году Месси в составе сборной Аргентины дошел до финала чемпионата мира, но в решающем поединке в дополнительное время проиграл команде Германии со счетом 0:1.

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