Месси ярко высказался о трофее чемпионата мира
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси и несколько его партнеров по команде снялись в промо-ролике для программы Memories and Dreams, посвященной чемпионату мира по футболу.
В ролике Месси смотрит на кубок чемпиона мира и говорит: "Самый особенный".
بعضهم رفعها والبعض الآخر يحلم بها .. إنها الكأس الغالية— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2021
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Напомним, что в 2014 году Месси в составе сборной Аргентины дошел до финала чемпионата мира, но в решающем поединке в дополнительное время проиграл команде Германии со счетом 0:1.
Не пропустите: Месси разрешили сыграть с Уругваем и Бразилией. | http://soccernews.ru
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