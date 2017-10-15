Месси является лидером по попаданию в каркас ворот среди футболистов топ-5 лиг Европы

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси попал в штангу в игре против "Атлетико" (1:1).

Как сообщает Opta, за 8 туров Примеры Месси 6 раз угодил в каркас ворот соперников - больше всех среди футболистов топ-5 лиг Европы в этом сезоне.

Напомним, что Месси на данный момент является лучшим бомбардиром Примеры, имея в активе 11 голов.

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