Месси за день побил два рекорда Суареса

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Месси за день побил два рекорда Суареса

Фото инстаграм Лионеля Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прошлой ночью переписал историю южноамериканского футбола.

Форвард ПСЖ не только побил рекорд Пеле, но и превзошёл два достижения своего друга Луиса Суареса.

Ранее сообщалось, что аргентинец обогнал уругвайца по числу голов в отборочных турнирах ЧМ - 26 против 25.

Однако это ещё не всё. Месси также стал рекордсменом квалификации к чемпионатам мира в Южной Америке по количеству результативных матчей.

У главной звезды "альбиселесте" 20 игр с забитыми мячами в отборах ЧМ, а у Суареса - 19.

Не пропустите: Месси стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru
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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Думаю Эль Пистолеро не обидится на друга.

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