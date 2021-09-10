Месси за день побил два рекорда Суареса
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прошлой ночью переписал историю южноамериканского футбола.
Форвард ПСЖ не только побил рекорд Пеле, но и превзошёл два достижения своего друга Луиса Суареса.
Ранее сообщалось, что аргентинец обогнал уругвайца по числу голов в отборочных турнирах ЧМ - 26 против 25.
Однако это ещё не всё. Месси также стал рекордсменом квалификации к чемпионатам мира в Южной Америке по количеству результативных матчей.
У главной звезды "альбиселесте" 20 игр с забитыми мячами в отборах ЧМ, а у Суареса - 19.
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