Месси за последние восемь лет забил штрафных больше, чем "Реал"

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Месси за последние восемь лет забил штрафных больше, чем "Реал"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметился голом со штрафного в игре против "Бетиса".

Как сообщает MisterChip, за последние восемь лет 31-летний аргентинец забил 25 голов со штрафных.

Отмечается, что "Реал" за этот же период времени забил 24 гола со штрафных.

Всего в этом сезоне Месси провел 36 игр, в которых забил 38 голов и отдал 20 ассистов.

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