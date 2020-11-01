Месси забил 1 гол со штрафного за последние 45 попыток

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Месси забил 1 гол со штрафного за последние 45 попыток

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не забил гол со штрафного удара в игре 8-го тура Примеры против "Алавеса" (1:1).

Как сообщает Opta Sports, за последний 41 матч в составе "Барсы" Месси сделал 45 попыток забить прямым ударом со штрафного. Однако забил только один раз - в июле в матче с "Осасуной".

Отмечается, что перед этой серией аргентинец забил 4 гола со штрафных с 12 попыток.

В текущем сезоне Месси забил три гола в 8 матчах. Все голы были забиты с пенальти.

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