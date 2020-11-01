Месси забил 1 гол со штрафного за последние 45 попыток
Капитан "Барселоны" Лионель Месси не забил гол со штрафного удара в игре 8-го тура Примеры против "Алавеса" (1:1).
Как сообщает Opta Sports, за последний 41 матч в составе "Барсы" Месси сделал 45 попыток забить прямым ударом со штрафного. Однако забил только один раз - в июле в матче с "Осасуной".
Отмечается, что перед этой серией аргентинец забил 4 гола со штрафных с 12 попыток.
В текущем сезоне Месси забил три гола в 8 матчах. Все голы были забиты с пенальти.
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|Севилья
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
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|Эспаньол
|20
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