Месси забил 100 голов в еврокубках раньше Роналду
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил 100 голов в еврокубках раньше своего коллеги из мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
Так, для покорения юбилейной отметки аргентинцу потребовалось сыграть 122 матча, тогда как его извечный соперник затратил для этой цели 143 игры. Средняя результативность Месси при этом составляет 0,81 мяча за встречу, а Роналду - 0,74.
Напомним, Вальверде поставил перед Месси нереальную цель. | soccernews.ru
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