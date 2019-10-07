Месси забил 100-й гол дальним ударом за "Барселону"

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Месси забил 100-й гол дальним ударом за "Барселону"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поразил ворота "Севильи" в матче восьмого тура испанской Примеры.

32-летний аргентинец отличился на 78-й минуте ударом со штрафного.

Как сообщает Opta, Месси забил 100-й гол за "блауграну" из-за пределов штрафной площадки.

Примечательно, что 43 из 100 мячей форвард положил прямыми ударами со штрафных. 

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