Месси забил 100-й гол в еврокубках

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" играет с "Олимпиакосом".

Один из мячей в поединке на счету аргентинского нападающего каталонцев Лионеля Месси.

Этот гол стал для него 100-м в еврокубках (97 в Лиге чемпионов и 3 в Суперкубке УЕФА).

Больше забитых мячей только у форварда "Реала" Криштиану Роналду (113).

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