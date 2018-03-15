Месси забил 100-й гол в Лиге Чемпионов

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился дублем в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси" (3:0, второй тайм).

Второй гол форварда стал для него 100-м в главном еврокубковом турнире. Для этого аргентинцу пришлось провести 123 матча (0,81 гола за игру).

По числу голов в ЛЧ 30-летний Месси уступает только 33-летнему форварду "Реала" Криштиану Роналду (117 мячей в 148 играх - 0,79 за игру).

Не пропустите: Фанаты "Барселоны" назвали Месси королем. | http://soccernews.ru