Месси забил 12 голов в 19 матчах против итальянских клубов

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси сыграет в основном составе команды в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ромы".

Стоит отметить, что форвард отметился 12 голами в 19 матчах против итальянских клубов. В том числе он ранее дважды забивал в ворота "Ромы".

В этом сезоне 30-летний Месси провел 44 матча и забил 36 мячей.

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