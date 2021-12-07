Месси забил 125 голов в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси довел счет своих голов в Лиге чемпионов до 125.

Месси отметился дублем в матче 6-го тура группового этапа с "Брюгге" (4:1). По числу голов в главном клубном турнире Европы аргентинец уступает только португальскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который отличился 140 раз.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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