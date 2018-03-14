Месси забил 19 голов в последних 18 матчах против английских клубов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" играет с "Челси" (2:0, первый тайм).

Счет в этой встрече открыл аргентинский нападающий каталонского клуба Лионель Месси.

Этот гол стал для него 19-м в 18 последних матчах против английских клубов.

Стоит отметить, что в первых своих 10 поединках против англичан форвард уходил с поля без гола.

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