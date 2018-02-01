Месси забил 24 гола в 27 матчах против "Валенсии"

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Месси забил 24 гола в 27 матчах против "Валенсии"

"Барселона" сыграет с "Валенсией" в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Нападающий каталонского клуб Лионель Месси отметился 24 голам в 27 матчах против "Валенсии".

Стоит отметить, что чаще 30-летний форвард забивал только в ворота "Севильи" (29), "Атлетико" (27) и "Реала" (25).

Не пропустите: "Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
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