Месси забил 24 гола в 27 матчах против "Валенсии"

"Барселона" сыграет с "Валенсией" в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Нападающий каталонского клуб Лионель Месси отметился 24 голам в 27 матчах против "Валенсии".

Стоит отметить, что чаще 30-летний форвард забивал только в ворота "Севильи" (29), "Атлетико" (27) и "Реала" (25).

Не пропустите: "Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании. | http://soccernews.ru