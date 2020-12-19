Месси забил 25-й гол головой в карьере

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Месси забил 25-й гол головой в карьере

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил головой свой 25-й гол в карьере, сообщает Gracenote.

Юбилейный гол форвард забил в матче 14-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (2:2).

Всего он забил 714 мячей, их который - 643 в составе каталонского клуба.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 17 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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