Месси забил 27 голов в 28 матчах в 2021 году

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отличился в матче 36-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (3:3), забив свой очередной гол в 2021 году.

Гол форварда стал для него 27-м в 28 матчах в календарном году. Также в этом году аргентинец отдал 10 голевых передач.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 46 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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