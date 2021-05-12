Месси забил 27 голов в 28 матчах в 2021 году

Теги лионель мессибарселонастатистика

Месси забил 27 голов в 28 матчах в 2021 году

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отличился в матче 36-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (3:3), забив свой очередной гол в 2021 году.

Гол форварда стал для него 27-м в 28 матчах в календарном году. Также в этом году аргентинец отдал 10 голевых передач.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 46 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Месси грозит штраф. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 11 мая

Главные новости дня: 11 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов