Месси забил 30 голов в девятом сезоне Ла Лиги

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Месси забил 30 голов в девятом сезоне Ла Лиги

Фото твиттер "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в очередной раз достиг отметки в 30 забитых мячей за сезон Ла Лиги.

Гол аргентинца в ворота "Сельты" в воскресном матче 37-го тура стал как раз 30-м для него в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Указанный бомбардирский показатель покоряется 33-летнему форварду в девятый раз в карьере.

Ранее Месси удавалось это в сезонах 2009/10 (34 гола), 2010/11 (31), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2014/15 (43), 2016/17 (37), 2017/18 (34), 2018/19 (36).

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