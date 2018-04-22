Месси забил 31 гол в ворота "Севильи", больше чем любой другой команде

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Месси забил 31 гол в ворота "Севильи", больше чем любой другой команде

Форвард "Барселоны" Лионель Месси поразил ворота "Севильи" в финальном матче Кубка Испании.

Как сообщает Opta, этот гол стал для 30-летнего аргентинца 31-м в поединках с "нервионцами".

Ни одна другая команда столько не пропускала от Месси.

Не пропустите: Месси в финалах забил больше голов, чем провёл матчей. | http://soccernews.ru

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