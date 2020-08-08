Месси забил 35 клубам в Лиге Чемпионов

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Месси забил 35 клубам в Лиге Чемпионов

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил гол в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи".

Как сообщает Opta Sports, неаполитанцы стали 35 клубом, которым Месси забивал в рамках Лиги Чемпионов. Это рекорд турнира.

Отметим, что Криштиану Роналду в ЛЧ забивал 33 разным клубам.

Месси забил свой 115-й гол в турнире. По этому показателю он уступает только Роналду, на счету которого 130 голов.

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