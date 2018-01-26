Месси забил 4000-й гол "Барселоны" на "Камп Ноу"

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Месси забил 4000-й гол "Барселоны" на "Камп Ноу"

В ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании "Барселона" играет с "Эспаньолом".

Второй мяч "блауграны" в этом поединке на счет нападающего Лионеля Месси.

Этот гол стал 4000-м для "Барселоны" на своем стадионе "Камп Ноу".

Четыре тысячи голов каталонцев распределились следующим образом: Ла Лига (2765), Кубок Короля (508), Кубок/Лига Чемпионов (368), Кубок Кубков (107), Кубок УЕФА (92), Кубок ярмарок (87), Суперкубок Испании (39), Кубок Лиги (25), Суперкубок УЕФА (7), Турнир фэйр-плей (2).

Не пропустите: Суарес забил восемь голов в последних шести матчах против "Эспаньола". | http://soccernews.ru

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