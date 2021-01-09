Месси забил 48-й гол со штрафного за "Барселону". Это на один больше, чем у Роналду в клубной карьере

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил гол после штрафного удара в матче с "Гранадой" (4:0).

Как сообщает Opta, 33-летний аргентинец забил 48-й гол со штрафного за "Барселону" во всех турнирах, 37 их них в Примере.

Отмечается, что Криштиану Роналду в своей клубной карьере забил со штрафных на один гол меньше - 47, 32 из них в Примере. Напомним, что Роналду выступал за лиссабонский "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", а данный момент является игроком "Ювентуса".

В этом сезоне Месси провел 21 игру, в которых забил 14 голов и отдал 4 ассиста.

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