Месси забил 49 голов в 2017 году - больше всех в Европе в топ-5 лигах
В матче 16-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде победила "Вильярреал" со счетом 2:0.
Один из мячей в этом поединке на счету аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.
Этот гол стал для форварда 49-м в 2017 году и аргентинец является лидером среди игроков, выступающих в пяти ведущих европейских чемпионатах.
Не пропустите: "Барселона" за счет численного преимущества переигрывает "Вильярреал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|39
|2
|Валенсия
|15
|34
|3
|Атлетико Мадрид
|15
|33
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|15
|28
|6
|Вильярреал
|15
|21
|7
|Хетафе
|15
|20
|8
|Леганес
|15
|20
|9
|Реал Сосьедад
|15
|19
|10
|Сельта Виго
|15
|18
|11
|Бетис
|15
|18
|12
|Эйбар
|15
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|15
|17
|14
|Жирона
|14
|17
|15
|Леванте
|15
|16
|16
|Эспаньол
|14
|16
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|15
|15
|18
|Алавес
|15
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|15
|10