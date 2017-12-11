Месси забил 49 голов в 2017 году - больше всех в Европе в топ-5 лигах

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде победила "Вильярреал" со счетом 2:0.

Один из мячей в этом поединке на счету аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.

Этот гол стал для форварда 49-м в 2017 году и аргентинец является лидером среди игроков, выступающих в пяти ведущих европейских чемпионатах.

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