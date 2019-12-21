Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет

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Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет

Форвард "Барселоны" Лионель Месси забил гол в матче 18-го тура Примеры "Алавесу" (4:1). 

Таким образом, для 32-летнего аргентинца этот мяч стал 50-м в этом году за каталонский клуб и сборную Аргентины. Об этом сообщает Opta.

По данным источника, за последние 10 лет Месси забил 50 голов 9 раз.

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