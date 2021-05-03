Месси забил 50-й гол со штрафного за "Барселону"

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Месси забил 50-й гол со штрафного за "Барселону"

Фото твиттер Goal

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отличился юбилейным голом, забитым прямым ударом со штрафного.

Гол в ворота "Валенсии" в воскресном матче (3:2) стал для аргентинца 50-м в составе "сине-гранатовых", забитым таким способом.

Всего 33-летний Месси сыграл за "Барсу" 775 матчей и забил 670 голов.

Не пропустите: Месси сравнялся с Роналду по нереализованным пенальти. | http://soccernews.ru
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