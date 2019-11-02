Месси забил 500-й гол левой ногой за "Барселону"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил юбилейный гол, реализовав пенальти в ворота "Леванте" в матче 12-го тура Примеры.
Этот мяч стал для 32-летнего аргентинца 500-м в составе "сине-гранатовых", забитым левой ногой.
Всего форвард отличился 609 раз за "Барсу", то есть с левой он отправляет в ворота соперников 82,1 процента своих голов.
Не пропустите: Экс-вратарь сборной Аргентины: "Если Месси хочет считаться лучшим, ему надо перейти в "Реал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|10
|21
|3
|Гранада
|11
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|5
|Севилья
|11
|20
|6
|Реал Сосьедад
|11
|19
|7
|Вильярреал
|11
|17
|8
|Леванте
|12
|17
|9
|Валенсия
|12
|17
|10
|Атлетик Бильбао
|11
|16
|11
|Хетафе
|11
|16
|12
|Осасуна
|11
|15
|13
|Реал Вальядолид
|11
|14
|14
|Эйбар
|11
|12
|15
|Алавес
|11
|12
|16
|Бетис
|11
|12
|17
|Мальорка
|11
|11
|18
|Сельта Виго
|11
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|11
|5