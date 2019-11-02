Месси забил 500-й гол левой ногой за "Барселону"

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Месси забил 500-й гол левой ногой за "Барселону"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил юбилейный гол, реализовав пенальти в ворота "Леванте" в матче 12-го тура Примеры.

Этот мяч стал для 32-летнего аргентинца 500-м в составе "сине-гранатовых", забитым левой ногой.

Всего форвард отличился 609 раз за "Барсу", то есть с левой он отправляет в ворота соперников 82,1 процента своих голов.

Не пропустите: Экс-вратарь сборной Аргентины: "Если Месси хочет считаться лучшим, ему надо перейти в "Реал". | http://soccernews.ru
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