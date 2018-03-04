Месси забил 600 голов почти на 150 игр раньше, чем Роналду

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Месси забил 600 голов почти на 150 игр раньше, чем Роналду

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" со счетом 1:0 победила "Атлетико".

Единственный мяч в этой встрече на счету аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси. Этот гол стал для форварда 600-м в карьере.

Стоит отметить, что аргентинец забил 600 голов на 147 игр раньше, чем его главный конкурент Криштиану Роналду из "Реала".

На данный момент на счету Роналду 638 голов. Впрочем по среднему числу мячей голов за игру Месси опережает Роналду - 0,80 против 0,71.

Не пропустите: Месси забил прямым ударом со штрафного в трех матчах подряд. | http://soccernews.ru

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