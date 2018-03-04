Месси забил 600-й гол в своей карьере

Теги барселонаатлетико мадридлионель месси

Месси забил 600-й гол в своей карьереФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси, поразив ворота мадридского "Атлетико", забил 600-й гол в своей карьере.

На 26-й минуте матча 27-го тура испанской Ла Лиги против "матрасников" аргентинец отметился результативным ударом со штрафного.

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" хавбека "Атлетико". | soccernews.ru

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