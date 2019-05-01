Месси забил 600-й гол за "Барселону"

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Месси забил 600-й гол за "Барселону"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).

Второй гол форварда стал для него 600-м в футболке каталонского клуба. Для этого он провел 683 матча.

31-летний Месси является воспитанником "Барселоны" и выступает за клуб с 2003 года. 10-кратный чемпион Испании, 6-кратный обладатель Кубка Испании, 8-кратный обладатель Суперкубка Испании, 4-кратный победитель Лиги Чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный победитель клубного чемпионата мира.

Не пропустите: Месси провел 100-й матч в качестве капитана "Барселоны". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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BARCAMAN
BARCAMAN

Ничего особенного. Просто очередное подтверждение того, что в мире есть однозначно лучший футболист - Месси. За ним - пустота. И уже потом есть все остальные, которым и близко к Месси не подобраться.

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