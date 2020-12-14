Месси забил 600-й гол за "Барселону" под 10-м номером

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Месси забил 600-й гол за "Барселону" под 10-м номером

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил победный мяч в ворота "Леванте" в матче 13-го тура испанской Примеры.

Этот гол стал для звёздного аргентинца 600-м в составе "сине-гранатовых" с тех пор, как он взял себе 10-й номер.

Напомним, что "десятка" досталась Месси летом 2008 года после ухода из клуба бразильца Роналдиньо.

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