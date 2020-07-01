Месси забил 700-й гол в карьере

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Месси забил 700-й гол в карьере

Форвард "Барселоны" Лионель Месси забил гол в матче 33-го тура Примеры с "Атлетико" (2:2). Футболист реализовал 11-метровой на 70-й минуте.

Таким образом, нападающий забил свой 700-й гол за карьеру. В составе "Барселоны" Месси забил 630 мячей, 70 он забил за сборную Аргентины.

Отметим, среди играющий футболистов только Криштиану Роналду имеет в своем активе более 700 голов.

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