Месси забил 700-й гол в карьере

Форвард "Барселоны" Лионель Месси забил гол в матче 33-го тура Примеры с "Атлетико" (2:2). Футболист реализовал 11-метровой на 70-й минуте.

Таким образом, нападающий забил свой 700-й гол за карьеру. В составе "Барселоны" Месси забил 630 мячей, 70 он забил за сборную Аргентины.

Отметим, среди играющий футболистов только Криштиану Роналду имеет в своем активе более 700 голов.

Не пропустите: Месси - самый результативный футболист в XXI веке| http://soccernews.ru