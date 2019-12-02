Месси забил 700-й гол в профессиональной карьере

Капитан "Барселоны" Лионель Месси достиг юбилейной отметки по числу забитых голов в профессиональной карьере.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, результативный удар в ворота "Атлетико" стал для аргентинца 700-м.

Уточняется, что Месси отличился 614 раз в составе "блауграны" и 86 - в сборных Аргентины разных возрастов.

Чтобы забить 700 мячей, 32-летнему форварду потребовалось 862 матча.

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