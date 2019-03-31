Месси забил более 40 голов в 10-м сезоне подряд



Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился дублем в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" (2:0).

Благодаря этому голевой счет форварда увеличился до 41 гола в нынешнем сезоне.

Таким образом, Месси забивает более 40 голов в 10-м сезоне подряд.

В нынешнем сезоне 31-летний аргентинец провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 41 гол и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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