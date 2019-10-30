Месси забил больше голов со штрафных, чем любая команда из топ-5 лиг Европы за последние пять лет

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в матче 11-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (5:1) забил свой 20-й гол со штрафного за последние пять лет.

Стоит отметить, что за данный временной промежуток ни один из клубов пяти ведущих европейских чемпионатов не забивал столько голов со штрафных ударов.

Второе место после Месси занимает "Ювентус", игроки которого забили 15 голов со штрафных. Далее идут: "Рома" (13),ПСЖ (13), "Лион" (13) и "Болонья" (12).

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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