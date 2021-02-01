Месси забил больше штрафных с четырёх последних попыток, чем с предыдущих 62-х

Капитан "Барселоны" Лионель Месси заметно улучшил реализацию штрафных ударов.

Звёздный аргентинец дважды забил со штрафных из последних четырёх попыток.

Как сообщает Opta, это больше, чем за 62 предыдущие попытки, которые принесли только один гол.

Всего в Примере 33-летний Месси реализовал уже 38 штрафных ударов. Это лучший результат за последние 25 лет.

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