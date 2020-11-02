Месси забил четыре гола подряд с пенальти. У Роналду подобной серии не было никогда
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси последние четыре гола забил только с пенальти. Форвард отличился с 11-метровой отметки в матче чемпионата Испании с "Вильярреалом" (4:0), поединках Лиги Чемпионов с "Ференцварошем" (5:1) и "Ювентусом" (2:0), а также в матче за сборную Аргентины против Эквадора (1:0).
Подобная серия произошла с аргентинским форвардом впервые в карьере. Стоит отметить, что такой серии не было и у нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. На счету 35-летнего Роналду пять мячей в трех поединках.
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|Реал Сосьедад
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|Вильярреал
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|Бетис
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|Леванте
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