Месси забил четыре гола после последних семи штрафных ударов

В рамках 27-го тура испанской Примеры "Барселона" обыграла "Атлетико" со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси прямым ударом со штрафного.

Как сообщает Opta, 30-летний аргентинец реализовал 4 из последних 7 штрафных ударов.

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