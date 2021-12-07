Месси забил четыре гола в пяти матчах Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси забил свой четвертый гол в пяти матчах Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Форвард отличился в матча 6-го тура группового этапа с "Брюгге". Ранее он забивал в матчах с "Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг". При этом на счету аргентинца всего один гол в девять поединках чемпионата Франции.

Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ прошлым летом из "Барселоны" на правах свободного агента.

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