Месси забил cо штрафного в стиле Роналдиньо

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Месси забил cо штрафного в стиле Роналдиньо

Форвард "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Жироны".

Второй гол 30-летнего аргентинца был забит в стиле легенды "сине-гранатовых" Роналдиньо

Видео: Гол Месси в стиле Роналдиньо

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