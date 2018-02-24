Месси забил cо штрафного в стиле Роналдиньо

Форвард "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Жироны".

Второй гол 30-летнего аргентинца был забит в стиле легенды "сине-гранатовых" Роналдиньо.

Видео: Гол Месси в стиле Роналдиньо

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