Месси забил феноменальный гол на тренировке "Барселоны"

Лучший футболист мира-2019 - аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил красивый гол на тренировке.

Месси обыграл одного из партнера по команде, сблизился с другим и хитрым ударом из-под игрока отправил мяч в дальний угол.

Leo #Messi is the paradigm of Heisenberg's uncertainty principle — you can never know both exactly where how quickly he will go right past you and score. pic.twitter.com/ENkrIDTuU6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 5, 2019

В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец провел за "Барселону" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Роналду высказался о своем соперничестве с Месси. | http://soccernews.ru