Месси забил феноменальный гол на тренировке "Барселоны"
Лучший футболист мира-2019 - аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил красивый гол на тренировке.
Месси обыграл одного из партнера по команде, сблизился с другим и хитрым ударом из-под игрока отправил мяч в дальний угол.
Leo #Messi is the paradigm of Heisenberg's uncertainty principle — you can never know both exactly where how quickly he will go right past you and score. pic.twitter.com/ENkrIDTuU6— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 5, 2019
В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец провел за "Барселону" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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