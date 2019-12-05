Месси забил феноменальный гол на тренировке "Барселоны"

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Месси забил феноменальный гол на тренировке "Барселоны"

Лучший футболист мира-2019 - аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил красивый гол на тренировке.

Месси обыграл одного из партнера по команде, сблизился с другим и хитрым ударом из-под игрока отправил мяч в дальний угол.

В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец провел за "Барселону" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя:"Браво,великолепный гол,ни один другой футболист в мире такой не забьет,только гений так может,следующий ЗМ будет его за этот гол,и вообще Месси - мой будущий муж,а я буду его женой"

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крoш
крoш

Месси мошенник! Он много забивает, патамучта у него есть лазерного наведения канхвэтки, которые автоматически направляют его левую ногу и парализуют движения вратаря соперника. И дурит он ФИФА и УЕФА вот уже больше десяти лет, незаслуженно получая от них "золотые мячи" и "Золотые бутсы". Об этом знаю только я!

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