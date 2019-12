Месси забил феноменальный гол на тренировке "Барселоны"

Лучший футболист мира-2019 - аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил красивый гол на тренировке.

Месси обыграл одного из партнера по команде, сблизился с другим и хитрым ударом из-под игрока отправил мяч в дальний угол.

Leo #Messi is the paradigm of Heisenberg's uncertainty principle — you can never know both exactly where how quickly he will go right past you and score. pic.twitter.com/ENkrIDTuU6