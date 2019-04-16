Месси забил гол в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые за 6 лет

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил гол в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2013 года. Об этом в своем твиттере написал журналист Cope Педро Мартин.

Аргентинский нападающий отметился двумя голами в матче с "Манчестер Юнайтед" (2:0; перерыв)

В последний раз Месси удавалось забить в 1/4 ЛЧ в 2013 году в матче с ПСЖ (2:2).

Кроме того, сегодняшний матч стал для Месси 133-й встречей в рамках Лиги чемпионов.

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