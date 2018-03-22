Месси забил гол в своем стиле, обойдя всех соперников, на тренировке сборной Аргентины

Теги лионель мессиаргентина

Месси забил гол в своем стиле, обойдя всех соперников, на тренировке сборной АргентиныФорвард сборной Аргентины Лионель Месси отметился уже фирменным для себя голом на тренировке своей команды. Вот как все случилось:

Напомним, Киммих сделал выбор между Месси и Роналду. | soccernews.ru

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