Месси забил голы в ворота шестого английского клуба в карьере

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).

Таким образом, форвард забил голы в ворота всех английских клубов, с которыми играл в Лиге Чемпионов.

Ранее аргентинец отметился голами в ворота "Арсенала" (девять мячей), "Манчестер Сити" (6), "Манчестер Юнайтед" (4), "Челси" (3) и "Тоттенхэма" (2).

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 22 результативные передачи.

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