Месси забил не менее 30 голов за "Барселону" в сезоне 11-й раз подряд

"Барселона" на данный момент проводит встречу с "Вальядолидом" (1:0; перерыв).

Первый гол в матче забил нападающий каталонцев Лионель Месси, реализовав пенальти.

Для Месси этот гол стал 30-м в сезоне-2018/19. Футболист забивал не меньше 30 мячей в каждом из последних 11 сезонов в "Барселоне".

В текущем сезоне аргентинец участвовал в 22 матчах, отметившись 23 голами и 12 ассистами.

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