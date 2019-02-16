Месси забил не менее 30 голов за "Барселону" в сезоне 11-й раз подряд
"Барселона" на данный момент проводит встречу с "Вальядолидом" (1:0; перерыв).
Первый гол в матче забил нападающий каталонцев Лионель Месси, реализовав пенальти.
Для Месси этот гол стал 30-м в сезоне-2018/19. Футболист забивал не меньше 30 мячей в каждом из последних 11 сезонов в "Барселоне".
В текущем сезоне аргентинец участвовал в 22 матчах, отметившись 23 голами и 12 ассистами.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
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|Реал Мадрид
|23
|45
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|23
|32
|9
|Валенсия
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леванте
|24
|30
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|Леганес
|24
|29
|13
|Эспаньол
|23
|28
|14
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|24
|26
|16
|Сельта Виго
|24
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
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|19
|Вильярреал
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