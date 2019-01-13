Месси забил очередной юбилейный гол в карьере (видео)

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился голом в матче 19-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" (3:0, идет второй тайм).

Этот гол стал для форварда 400-м в Примере. Для того, чтобы добраться до этой отметки аргентинцу пришлось провести 435 матчей.

31-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории испанского национального чемпионата. Его единственным конкурентом из действующих футболистов является Криштиану Роналду (311), который прошлым летом перешел из "Реала" в "Ювентус".

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