Месси забил первый гол на ЧМ-2018

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил свой первый гол на Чемпионате Мира в России. Случилось это на 14-й минуте матча заключительного тура группового этапа против национальной команды Нигерии.

Напомним, матч команды начали в таких составах. | soccernews.ru