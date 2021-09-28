Месси забил первый гол за ПСЖ

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Месси забил первый гол за ПСЖ

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси забил свой первый гол за французский клуб.

Месси отличился в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

34-летний форвард перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за парижан четыре матча и забил один гол. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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