Месси забил прямым ударом со штрафного в трех матчах подряд

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле победила "Атлетико" со счетом 1:0.

Единственный мяч в этом поединке на счету аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси, который отличился ударом со штрафного.

Стоит отметить, что форвард забивает прямым ударом со штрафного в третьем матче подряд. Подобное произошло с ним впервые в карьере.

Ранее 30-летний Месси забивал со штрафных в матчах с "Жироной" (6:1) и "Лас-Пальмасом" (1:1).

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