Месси забил "Реалу" больше голов, чем любой другой игрок в истории Примеры

В рамках 17-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Реал" со счётом 3:0.

Один из голов в этом матче забил форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси, который реализовал пенальти.

Как сообщает Opta, звёздный аргентинец в 17-й раз поразил ворота "Реала". Это больше, чем любой другой игрок в истории Примеры.

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