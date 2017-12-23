Месси забил "Реалу" больше голов, чем любой другой игрок в истории Примеры

Теги реал мадридбарселоналионель месси

Месси забил "Реалу" больше голов, чем любой другой игрок в истории Примеры

В рамках 17-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде разгромила "Реал" со счётом 3:0.

Один из голов в этом матче забил форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси, который реализовал пенальти.

Как сообщает Opta, звёздный аргентинец в 17-й раз поразил ворота "Реала". Это больше, чем любой другой игрок в истории Примеры.

Не пропустите: Месси побил рекорд Герда Мюллера. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов