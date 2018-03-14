Месси забил самый быстрый гол в своей карьере

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" играет с "Челси" (2:0, первый тайм).

Счет в этой встрече открыл аргентинский нападающий каталонского клуба Лионель Месси. Мяч был забит на второй минуте и восьмой секунде поединка.

Этот гол стал самым быстрым в карьере 30-летнего форварда и 99-м для него в Лиге Чемпионов.

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